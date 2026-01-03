Der Einbruch in einen Tresorraum der Sparkasse Gelsenkirchen war spektakulär. Jetzt fahnden die Ermittler mit Aufnahmen aus einer Überwachungskamera nach den Tätern. Dabei fällt ein Detail auf.
03.01.2026 - 11:20 Uhr
Gelsenkirchen - Nach dem Einbruch in die Sparkasse Gelsenkirchen mit Beute in Millionenhöhe hat die Polizei Fotos der maskierten Tatverdächtigen veröffentlicht. Es handelt sich um Aufnahmen aus Überwachungskameras. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurden sie in dem angrenzenden Parkhaus aufgenommen, von dem aus sich die Einbrecher Zutritt zu der Bank verschafft hatten.