Nach dem Einbruch in eine Sparkassen-Filiale in Gelsenkirchen könnte die Beutesumme wesentlich höher liegen. Die Filiale bleibt erst mal geschlossen.
04.01.2026 - 18:26 Uhr
Gelsenkirchen - Die Beute beim spektakulären Einbruch in eine Sparkassen-Filiale in Gelsenkirchen lag möglicherweise über 100 Millionen Euro. Das erfuhr die dpa aus Sicherheitskreisen. Demnach hätten einzelne Kunden angezeigt, dass sie jeweils mehr als 500.000 Euro in ihren Schließfächern gehabt hätten. "Bild.de" hatte zuvor darüber berichtet.