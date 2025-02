Sparkassenkunden füllen in der Krise ihre Konten

Matthias Neth, der Präsident des Sparkassenverbands Baden-Württemberg, stellt einen hohen Zuwachs bei den Einlagen der Sparkassen fest – vor allem von Privatkunden. Warum legen so viele Menschen ihr Geld auf die hohe Kante?

Matthias Schiermeyer 11.02.2025 - 16:39 Uhr

In der Krise halten die Sparer ihr Geld zurück wie nie, um es auf die hohe Kante zu legen. Zugleich stärken sie damit die 50 Sparkassen in Baden-Württemberg, deren gesamte Bilanzsumme mittlerweile 250 Milliarden Euro beträgt – vor allem aufgrund der stark steigenden Kundeneinlagen. Denn diese sind im vorigen Jahr um drei Prozent auf 176,7 Milliarden Euro gewachsen; allein 129,2 Milliarden Euro (plus 3,6 Prozent) kommen von den Privatkunden.