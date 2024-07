Der Sparkassenverband Baden-Württemberg will mit neuen Geldanlageprodukten die Transformation der Wirtschaft im Land unterstützen. Wie riskant ist das – für die Sparkassen und die Kundschaft?

Matthias Schiermeyer 24.07.2024 - 15:31 Uhr

Hunderte Milliarden Euro dürfte die Transformation der Wirtschaft im Land in der näheren Zukunft verschlingen – bei der Finanzierung will die Sparkassen-Finanzgruppe Baden-Württemberg die Unternehmen aktiv begleiten. Ein deutliches Zeichen wurde vor einem Jahr gesetzt, als ein Südwest-Konsortium unter Führung der SV Sparkassen-Versicherung mit mehr als 30 Sparkassen, Banken, Versicherungen 24,95 Prozent an der EnBW-Tochter und Übertragungsnetzbetreiberin TransnetBW erwarb.