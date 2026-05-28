Sparkurs des Landkreises: Druck auf Einrichtungen steigt

Der Landkreis Böblingen fährt einen harten Sparkurs: Bis 2030 müssen 40 Millionen eingespart werden. Der Klinikverbund Südwest stemmt dabei den größten Teil des Sparpakets, doch auch an vielen anderen Stellen wird gespart: Im sozialen Bereich beispielsweise müssen mehrere Millionen weniger ausgegeben werden.

Betroffen sind die Schulsozialarbeit-Beratungsstellen, wie zum Beispiel thamar, die Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt im Landkreis Böblingen und Amila, die Beratungsstelle bei häuslicher Gewalt. Der Druck steige, erklärt die Leiterin Monika Becker, die auch im Jugendhilfe-, Schul- und Sozialausschuss des Kreises sitzt. „Das letzte Jahr war schon ein schwieriges“, sagt Monika Becker über die Diskussionen um das Sparpaket im Kreistag.

Beratungsstellen versuchen, Spendeneinnahmen zu erhöhen

Der Kreis übernimmt mittlerweile einen kleineren Teil der Finanzierung der beiden Beratungsstellen. In der Präventionsarbeit mussten die Mitarbeiterinnen beispielsweise einen Gang zurückschalten. Gleichzeitig müsse mehr über Spendeneinnahmen finanziert werden, erklärt Monika Becker. „Das ist kein Selbstläufer“, sagt die Leiterin über ihre Anstrengungen, die Beratungsstellen selbst bei den klammen Kassen des Kreises gut aufzustellen.

Obwohl sie versucht hat, die Einsparungen abzuwenden, zeigt sie trotzdem Verständnis für den Sparzwang des Kreises. Dankbar sei sie auch für die Fördermittel des Landes, doch auch hier seien die Gelder gedeckelt. Bedeutet: Die Kosten der Beratungsstelle steigen zwar stetig, die Förderung aber nicht. „Jetzt müssen wir diese Zeit überbrücken“, sagt Becker, die trotz allem optimistisch in die Zukunft blickt.

Hoffnung legt Monika Becker in das Gewalthilfegesetz. Damit sollen Frauen, die von geschlechtsspezifischer Gewalt betroffen sind, in der gesamten Bundesrepublik einen Rechtsanspruch auf Schutz und Beratung haben. Das ist auch relevant für den Landkreis Böblingen: Momentan wird in Herrenberg nämlich ein Frauenhaus gebaut. Geplant ist, dass die Nachsorge für die Frauen über Amila laufen soll. Eine Aufgabe, die nur mit mehr Personal zu stemmen sei, sagt Monika Becker.