Sparkurs des Landkreises Druck auf Einrichtungen steigt
Der Landkreis muss an vielen Stellen sparen. Auch Beratungsstellen wie thamar und Amila sind von dem Sparkurs betroffen und fortan mehr auf Spenden angewiesen.
Der Landkreis muss an vielen Stellen sparen. Auch Beratungsstellen wie thamar und Amila sind von dem Sparkurs betroffen und fortan mehr auf Spenden angewiesen.
Der Landkreis Böblingen fährt einen harten Sparkurs: Bis 2030 müssen 40 Millionen eingespart werden. Der Klinikverbund Südwest stemmt dabei den größten Teil des Sparpakets, doch auch an vielen anderen Stellen wird gespart: Im sozialen Bereich beispielsweise müssen mehrere Millionen weniger ausgegeben werden.