Sparkurs im Kreis Böblingen Landrat kündigt Abbau bei den Sozialleistungen an
Roland Bernhard hält Einschnitte in allen Bereichen für unvermeidbar. Zu den Kosten der Flugfeldklinik und zum Krankenhaus Leonberg hat er eine klare Meinung.
Einschnitte bei den Sozialleistungen hält der Landrat des Kreises Böblingen, Roland Bernhard, für unvermeidbar. „Die Steuerkraft geht um 15 Prozent zurück“, erklärte der parteilose Politiker jetzt vor Journalisten. „Das gab es noch nie.“ Deshalb müsse jetzt dringend die Wirtschaft nach vorne gebracht – und darüber hinaus massiv gespart werden.