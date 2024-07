Mit dem Weggang von Pfarrerin Carmen Stamer nach Tamm ist in der evangelischen Kirche in Leonberg die letzte Vorgabe des Pfarrplans 2024 umgesetzt.

Arnold Einholz 12.07.2024 - 06:19 Uhr

Es ist mehr als nur der Weggang einer Pfarrerin. Es ist letztendlich auch das Ende einer Kirchengemeinde, die in den Nachkriegsjahren entstanden ist und sich nun dem Wandel in der Gesellschaft und in der Kirche fügen muss. Nach 19 Jahren als Pfarrerin an der Blosenbergkirche in Leonberg beginnt für Carmen Stamer ein neuer Lebensabschnitt: Ab 1. September wird sie als geschäftsführende Pfarrerin in der Kirchengemeinde Tamm, die rund 4000 Gläubige zählt, tätig sein.