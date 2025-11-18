Sparkurs in der Kirche Auf dem Weg zu einem Superdekanat
Die Synodalen im evangelischen Kirchenbezirk Leonberg sprechen sich für die Fusion der Dekanate Leonberg, Böblingen und Herrenberg aus.
Die Synodalen im evangelischen Kirchenbezirk Leonberg sprechen sich für die Fusion der Dekanate Leonberg, Böblingen und Herrenberg aus.
Die Lösung ist nicht: Aus drei mach zwei, sondern aus drei mach eins. Das will heißen, dass die drei evangelischen Dekanate Leonberg, Böblingen und Herrenberg zum Ende der Dekade zu einem der größten Kirchenbezirke der Württembergischen Landeskirche fusionieren werden.