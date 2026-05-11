Sparkurs in Fellbach Blumenschmuck-Wettbewerb in Fellbach? Aus Kostengründen verwelkt!
Die Präsentation um den schönsten Balkon oder Vorgarten hat eine jahrzehntelange Tradition – diese läuft jetzt aus Spargründen aus.
Die Präsentation um den schönsten Balkon oder Vorgarten hat eine jahrzehntelange Tradition – diese läuft jetzt aus Spargründen aus.
Wer die Wirtschaft in einer Stadt voranbringen will, hat es in Zeiten weltweiter Krisen, fehlender Finanzmittel und zögernder Kauflust der Konsumenten nicht gerade leicht. Das trifft auch auf Fellbach (Rems-Murr-Kreis) zu. Anette Popp, die Wirtschaftsförderin der Kommune am Fuße des Kappelbergs, hatte in ihrer aktuellen Zwischenbilanz im Verwaltungsausschuss dennoch einige Erfolgsmeldungen der jüngeren Vergangenheit in petto – allerdings auch eher unangenehme Nachrichten, die bei vielen Fellbacherinnen und Fellbachern nicht gerade auf Begeisterung stoßen. Zum Beispiel, was den traditionsreichen Blumenschmuckwettbewerb angeht.