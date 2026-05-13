Sparkurs in Göppingen Ringen um das Stopfen der Finanz-Löcher
Haus der Familie, Drogenberatung, Arbeiterwohlfahrt, mobile Jugendarbeit – alle sind von den Kürzungen des Landkreises betroffen. Teilweise springt die Stadt Göppingen ein.
Haus der Familie, Drogenberatung, Arbeiterwohlfahrt, mobile Jugendarbeit – alle sind von den Kürzungen des Landkreises betroffen. Teilweise springt die Stadt Göppingen ein.
Kommunalpolitiker im Landkreis Göppingen sind aktuell nicht zu beneiden. Gestaltungsmöglichkeiten bleiben ihnen kaum. Sind doch zahlreiche Einrichtungen der sozialen Daseinsfürsorge von Kürzungen von Mitteln des Landkreises betroffen, können dies durch Einsparungen nicht mehr auffangen und sind deshalb darauf angewiesen, dass andere – wie die Stadt Göppingen – ihre Zuschüsse erhöhen.