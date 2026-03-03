 
  2. Region
  4. Landkreis Böblingen

Sparmaßnahmen Kreis Böblingen spart bei Bildung

1
Der Kreis Böblingen setzt bei der Bildung den Rotstift an. Foto: Stein

Wer in Zukunft seinen Hauptschulabschluss nachträglich absolvieren will, hat weniger Chancen dazu: Das HASA-Angebot wird auf Tageskurse zusammengekürzt.

Böblingen: Melissa Schaich (mel)

Der Jugendhilfe- und Bildungsausschuss des Kreistages hat beschlossen, das Angebot HASA an den freien Träger Waldhaus Jugendhilfe zu übergeben. Die Kurse, mit denen nachträglich ein Hauptschulabschluss erlangt werden kann, werden auch inhaltlich zusammengestrichen.

 

Das Angebot würde in Zukunft auf Tageskurse schrumpfen – Abendkurs sowie Grundkurs fallen weg und werden somit Opfer der Sparmaßnahmen des Kreises. Der Grundkurs ist bereits seit Ende des Schuljahres 2024/25 abgeschafft, was zu Einsparungen von rund 47 000 Euro führte. Die Kooperation mit dem freien Träger Waldhaus soll zum Ziel haben, die Ausgaben des Landkreises in diesem Bereich zu halbieren.

Beliefen sich die Kosten zuvor auf rund 500 000 Euro, rechnet der Landkreis durch die Übernahme der Kurse durch einen freien Träger und die Reduzierung auf Tageskurse mit einem Zuschussbedarf zwischen 220 000 und 270 000 Euro pro Jahr.

Die Sparmaßnahmen wurden im Ausschuss einstimmig mit einer Enthaltung angenommen.

