Sparmaßnahmen Kreis Böblingen spart bei Bildung
Wer in Zukunft seinen Hauptschulabschluss nachträglich absolvieren will, hat weniger Chancen dazu: Das HASA-Angebot wird auf Tageskurse zusammengekürzt.
Wer in Zukunft seinen Hauptschulabschluss nachträglich absolvieren will, hat weniger Chancen dazu: Das HASA-Angebot wird auf Tageskurse zusammengekürzt.
Der Jugendhilfe- und Bildungsausschuss des Kreistages hat beschlossen, das Angebot HASA an den freien Träger Waldhaus Jugendhilfe zu übergeben. Die Kurse, mit denen nachträglich ein Hauptschulabschluss erlangt werden kann, werden auch inhaltlich zusammengestrichen.