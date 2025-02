Der SWR will am Standort Baden-Baden weniger Studioflächen bereithalten und dadurch sparen. Nicht nur der „Tatort“ soll zukünftig anders produziert werden.

red/dpa 04.02.2025 - 13:31 Uhr

Der Südwestrundfunk (SWR) wird seine „Tatort“-Krimireihe, die Serie „Die Fallers“ und andere TV-Formate künftig nicht mehr in Eigenregie produzieren. Auch Unterhaltungssendungen wie „Sag die Wahrheit“, „Tigerenten Club“ und „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ werden vom Jahr 2026 an schrittweise als Aufträge an externe Produzenten vergeben. Die Sendungsformate selbst bleiben erhalten, wie der öffentlich-rechtliche Sender mitteilte.