In der Krise an Jugend sparen ist gefährliches Spiel mit der Zukunft

Das Sparpaket der Stadt Ludwigsburg schlägt hohe Wellen. Autofahrer, Unternehmen und vor allem Jugendliche sind davon betroffen. Der Schritt Stadtverwaltung ist mutig und durchdacht, kommentiert Redakteur Emanuel Hege – die Botschaft ist jedoch fatal.

Emanuel Hege 15.11.2024 - 17:45 Uhr

Liebe Leserinnen und Leser von außerhalb Ludwigsburgs, bleiben sie ruhig dran, es gibt keinen Grund weiterzuklicken. Denn das Schicksal der finanziell angeschlagenen Barockstadt könnte auch bald ihre Heimatgemeinde treffen. Auch bei Ihnen könnten Parkgebühren und die Kosten für Schulessen steigen, Jugendprogramme eingestampft und Suchtprävention gekürzt werden. Die fetten Jahre sind vorbei, nicht nur in Ludwigsburg, sondern in den meisten Kommunen rund um Stuttgart. Es lohnt sich also ein genauer Blick, was da gerade passiert.