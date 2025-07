Der Landkreis Ludwigsburg kämpft gegen klaffende Haushaltslöcher an. Der Kreistag hat am Freitag mehrheitlich sein Okay für umfassende Sparpläne gegeben.

Kathrin Klette 25.07.2025 - 20:20 Uhr

Es beginnt bei Kleinstbeträgen von 40 Euro für die Kündigung einer Vereinsmitgliedschaft und geht bis in die Millionen: Mehr als 470 Einzelposten umfasst das große Sparpaket für den Kreis Ludwigsburg, das der Kreistag am Freitag beschlossen hat, um das klaffende Haushaltsloch zu stopfen. Insgesamt enthält der Katalog Einsparungen beziehungsweise zusätzliche Erträge in Höhe von mehr als 43 Millionen Euro. Niemand kommt dabei ungeschoren davon. Einschnitte bei der Verwaltung und Mitarbeitern, Kürzungen an Schulen und bei sozialen Hilfsangeboten sind ebenso Teil des Sparplans wie höhere Parkgebühren und mehr Geschwindigkeitskontrollen.