Gesundheitsministerin Warken hat Reformpläne für die gesetzliche Krankenversicherung vorgelegt. Dass es daran viel Kritik geben würde, war absehbar. Manche setzen nun auf die Beratungen im Bundestag.
19.04.2026 - 11:02 Uhr
Berlin - Die Reformpläne von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) für die Gesetzliche Krankenversicherung bleiben wenige Tage vor der geplanten Verabschiedung im Kabinett in der Kritik. Nachbesserungsbedarf sehen sowohl SPD als auch CSU. Die gesetzlichen Krankenkassen warnen vor einer Verwässerung des Vorhabens. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz mahnt Strukturreformen an.