Sparpläne in Stuttgart: Kürzungen im Ganztag an Schulen – das ist jetzt beschlossen

Durch die Stuttgarter Grundschulen ist in den vergangenen Tagen ein Aufschrei gegangen. Denn die Stadt Stuttgart hatte auf der sogenannten Giftliste mögliche Kürzungen in der Ganztagsbetreuung benannt. Gespart werden sollte unter anderem

an der Qualität im Ganztag, insbesondere am Personal, und

am Budget für Sachmittel für die Kooperationspartner in den Bereichen Musik, Natur, Sport und Kultur.

Zudem sollten die Früh- und Spätbetreuung gestrichen werden. Hintergrund ist die äußerst angespannte Kassenlage in Stuttgart. Verwaltung und Gemeinderat ringen dieser Tage in den Etatberatungen um die Genehmigungsfähigkeit des Doppelhaushalts 2026/2027. Insbesondere weil Gewerbesteuereinnahmen weggebrochen sind, muss gespart werden.

Doch die drei oben genannten und den Ganztag an den Grundschulen betreffenden Vorschläge sind nach der zweiten Haushaltslesung am Montag, 8. Dezember, vom Tisch. Die Grünen und die CDU, die zusammen eine Mehrheit im Gemeinderat bilden, haben entsprechende Anträge gestellt. „Wir brauchen Verlässlichkeit in der Betreuung“, heißt es zur Begründung aus den Reihen der Christdemokraten. SPD und Volt sowie die Fraktionsgemeinschaft aus Linke-SÖS-Plus hatten von Anfang an angekündigt, dass sie sich gegen die geplanten Kürzungen im sozialen Bereich – bei Kindern und Familien – wehren würden.

In diesen Bereichen wird es Kürzungen im Ganztag geben

Komplett abgewendet sind die Sparmaßnahmen im Ganztagsbereich der Schulen aber nicht. An den Werkrealschulen und den Gemeinschaftsschulen wird es in diesem Bereich Kürzungen geben. „Das ist schmerzhaft“, heißt es aus den Reihen der CDU, aber wegen der angespannten Haushaltslage hätten sich Einsparmaßnahmen auch im Bereich Bildung nicht vermeiden lassen.

Das werden auch die privaten Schulen zu spüren bekommen. Zwar werden die Pro-Kopf-Zuschüsse, welche Stuttgart bisher für die Schulen in freier Trägerschaft gewährt, nicht wie auf der Giftliste der Stadt vorgesehen komplett gestrichen. Aber es wird zu Kürzungen kommen.

Für Kinder an Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren übernimmt die Stadt künftig die Kosten für den Fahrdienst in den Ferien. Foto: picture alliance/dpa

Aufatmen können Eltern von Kindern mit Behinderung. Vom kommenden Schuljahr an haben Grundschulkinder ein Recht auf einen Ganztagsplatz. Dieser Anspruch wird stufenweise umgesetzt, beginnend mit der Klassenstufe 1. Er umfasst die Schulzeit und die Ferien – und zwar auch für Kinder an Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren. Allerdings deckt der Anspruch nicht den Fahrdienst ab, auf den viele Kinder mit Behinderung angewiesen sind und der für die Schulzeit rechtlich geregelt ist.

Das Haushaltsbündnis aus CDU und Grünen, aber auch SPD und Volt, haben beantragt, dass die Stadt die Kosten für den Fahrdienst in den Ferien übernimmt. Die Mehrheit dafür ist sicher. Allerdings gilt die Kostenübernahme nicht für private Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren.

Der Haushalt in Stuttgart wird am Freitag, 19. Dezember, in dritter Lesung beschlossen.