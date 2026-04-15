Die Gesundheitsministerin will steigenden Ausgaben der Krankenkassen unter Kontrolle bringen. Geplant: ein Sparpaket. Ist das gerecht ausbalanciert?
Berlin - Die SPD kritisiert eine soziale Schieflage in den Reformplänen von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU). Es gebe "eine gewisse Schlagseite" zu einer Belastung der Versicherten, sagte Fraktionsgeschäftsführer Dirk Wiese in Berlin. Die gesetzlich Versicherten hätten durch steigende Zusatzbeiträge in den letzten Jahren bereits vieles aufgefangen. Hier werde die SPD-Fraktion noch genau hinschauen, kündigte Wiese an.