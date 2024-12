Rund 80 Schüler, Eltern und Lehrer machten mit einer Demonstration auf die Bedeutung ihrer Schule aufmerksam. Auch die Stadträte lobten die Arbeit an der Waldorfschule – dennoch fiel die Entscheidung relativ deutlich aus.

Emanuel Hege 04.12.2024 - 15:25 Uhr

Es war ein bemerkenswertes Bild vor der Ludwigsburger Gemeinderatssitzung am Dienstagabend: Rund 80 Schüler und Eltern hielten Plakate mit Botschaften wie „Bildung braucht Wurzeln“ und „An Bildung sparen ist Banane“ in die Höhe. Während sich die Stadträte einen Weg durch die Menschen bahnten, skandierte eine Lehrerin mit einem Megafon „Wir wollen mehr Bildung“. Die Botschaft war klar: Hier geht es um die Zukunft der Kinder, die Zukunft der Waldorfschule und der vielfältigen Bildung in Ludwigsburg.