Nach Protesten von Jugendlichen und der linken Szene äußert sich die Stadtverwaltung zur Zukunft der Mobilen Jugendarbeit. Der Wille scheint da, das Geld jedoch nicht.
26.08.2025 - 16:00 Uhr
Kaum ein Thema bewegt junge Ludwigsburgerinnen und Ludwigsburger in diesem Sommer so sehr wie die Zukunft der Mobilen Jugendarbeit (MJA). Deren Fortbestand ist ungewiss: Der Landkreis will das Angebot nicht länger bezahlen – die Stadt soll einspringen. Begründung: Von der MJA profitiere vor allem Ludwigsburg.