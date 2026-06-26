Noch deutlicher geht es nicht: „Die Kommunen befinden sich derzeit im perfekten Sturm“, sagte Fabian Müller, Professor an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg, bei einer Abendkonferenz unserer Zeitung. Bei dem digitalen Format wurde die schwierige finanzielle Lage thematisiert, in der sich die Städte und Gemeinden derzeit befinden: „Gewerbesteuern brechen ein, die Haushalte müssen extrem überarbeitet werden, Steuern erhöht, liebgewordene Gewohnheiten gestrichen werden“, leitete der Moderator des Abends, Chefredakteur der Eßlinger Zeitung Johannes Maria Fischer, ein. Die Gäste, neben Fabian Müller waren Wernaus Bürgermeisterin Christiane Krieger und Esslingens Oberbürgermeister Matthias Klopfer, waren sich einig: Bund und Land müssen tätig werden und ihre Gemeinden entlasten.