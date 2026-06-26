Noch deutlicher geht es nicht: „Die Kommunen befinden sich derzeit im perfekten Sturm“, sagte Fabian Müller, Professor an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg, bei einer Abendkonferenz unserer Zeitung. Bei dem digitalen Format wurde die schwierige finanzielle Lage thematisiert, in der sich die Städte und Gemeinden derzeit befinden: „Gewerbesteuern brechen ein, die Haushalte müssen extrem überarbeitet werden, Steuern erhöht, liebgewordene Gewohnheiten gestrichen werden“, leitete der Moderator des Abends, Chefredakteur der Eßlinger Zeitung Johannes Maria Fischer, ein. Die Gäste, neben Fabian Müller waren Wernaus Bürgermeisterin Christiane Krieger und Esslingens Oberbürgermeister Matthias Klopfer, waren sich einig: Bund und Land müssen tätig werden und ihre Gemeinden entlasten.

Bislang sei man davon aber noch weit entfernt, meint Christiane Krieger und formulierte deutlich: „Die Frage ist nicht, ob sich die Gemeinden alleingelassen fühlen, sie werden alleingelassen.“ Belegbare, empirische Zahlen würden das untermauern. „Wenn sich das nicht ändert, wird sich vieles im Leben von zahlreichen Menschen ändern“, warnte sie. Kommunalpolitikexperte Fabian Müller lieferte eben diese Zahlen. Die wichtigste: Mit 4,4 Milliarden Euro seien die Kommunen in Baden-Württemberg im Minus. „Das ist ein historisches Defizit“, sagte Müller.

Schulden aufnehmen ist nur die letzte Möglichkeit

Esslingen steht bekanntermaßen finanziell ebenfalls mit dem Rücken zur Wand. Die Gewerbesteuereinnahmen sind eingebrochen. Die Stadtverwaltung muss bis zum Jahr 2029 mehr als 40 Millionen Euro einsparen, um einen genehmigungsfähigen Haushaltsplan vorlegen zu können. Das soll mit 103 Maßnahmen durchgesetzt werden. Darunter auch Steuererhöhungen, die fünf Fraktionen des Gemeinderats jüngst in einem gemeinsamen Antrag abgelehnt haben. „In Esslingen ist es kurz vor zwölf“, sagte Matthias Klopfer. Jetzt komme es darauf an, wie der Gemeinderat abstimme. „Ich hoffe, dass die Vernunft in den Gemeinderat einzieht und dass er wahrnimmt, dass es in vielen Städten zu Steuererhöhungen kommt“, mahnte Klopfer. Als alternative Einnahmequelle beispielsweise Kredite aufzunehmen, so erklärt Kommunalexperte Müller, das sei nicht so einfach: „Es gibt klare Regeln: Kommunen müssen erst ihre Gebühren anpassen, dann Steuern anheben und erst dann dürfen sie Kredite aufnehmen.“ Das werde von der Kommunalaufsicht geprüft, und wenn dieses Vorgehen nicht nachgewiesen werde, werde der Haushaltsentwurf abgelehnt. Zumal verzinste Kredite das Problem natürlich nur in die Zukunft verlagern würden. Dass dies in der Konsequenz notwendige Einschnitte mit sich bringen werde, die wehtun würden, darüber waren sich Krieger und Klopfer einig..

In Esslingen ist man sich derzeit noch uneins, wo man den Rotstift ansetzen sollte. Foto: Shutterstock/Borisb17

„Wenn man jeden Monat 3000 Euro verdient und 3300 ausgibt, funktioniert das auf Dauer nicht“, verdeutlicht Bürgermeisterin Krieger das Problem an einem Beispiel. „Da überlegt man sich doch, ob man alle zwei Tage auswärts essen geht. Und genau darum geht es, dass sind die Sachen die Spaß machen, aber die nicht notwendig sind.“ Es gebe kein Gesetz, das eine Gemeinde ein Schwimmbad haben müsse oder eine Bücherei. „Wenn es hart auf hart kommt, sind das die Sachen“, sagte Krieger. Klopfer betonte auch, dass sich die Stadt Esslingen bislang Standards auf einem Niveau geleistet habe, das nicht mehr haltbar sei. Beispielsweise im sozialen Bereich bei der Integration oder der Kindesbetreuung: „Während im Land schon ein goldener Rahmen angesetzt wurde, hat Esslingen diesen Goldrahmen noch mit Platin überzogen“, veranschaulicht der Oberbürgermeister.

Krisen bieten auch Chancen

Aber bei allen Sparzwängen und Einschränkungen, die diese mit sich bringen, eröffnet die Situation laut Müller auch Chancen, wirkliche Verbesserungen einzuführen und unnötig komplexe Strukturen abzubauen - Stichwort: Digitalisierung. „Beispielsweise beim Bürgerbüro“, führte Müller aus. „Die meisten Leute legen doch keinen Wert darauf, vor Ort hinzugehen, denen reicht doch eine App.“

Zum Abschluss gaben die Diskussionsteilnehmer den Zuhörern auch noch ein paar Worte der Hoffnung mit auf den Weg. Die Quintessenz: Auch Krisenzeiten gehen vorbei und zumeist gehe man gestärkt aus ihnen hervor.