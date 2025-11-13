Die Stadt Ludwigsburg wird die Kulturförderung überarbeiten. Die CDU will die Fördersummen aber deutlich weniger stark erhöhen als die Verwaltung – und nennt den Sport als Grund.
13.11.2025 - 15:00 Uhr
Dass die Förderung der Kultur in Ludwigsburg reformiert werden muss, darüber herrscht Einigkeit im Bildungs- und Sozialausschuss. Auch darüber, dass die Kulturschaffenden mehr Geld brauchen, um überleben zu können. Aber um wie viel die Förderung angehoben werden soll, dazu gehen die Meinungen auseinander.