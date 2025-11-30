 
  6. Neue Auflage des „Winterwunderlands“: Eisbahn in Sindelfingen eröffnet

1
Und neben der Eisbahn ist Platz für ein gemütliches Schwätzchen. Foto: Stefanie Schlecht

Schlittschuhlaufen, Eisstockschießen: Das alles ist seit Samstag am Grünen Platz in Sindelfingen möglich.

Seit Samstag lädt am Grünen Platz in Sindelfingen wieder eine Eisbahn aus echtem Eis zum Schlittschuhlaufen ein. Oberbürgermeister Markus Kleemann eröffnete das „Winterwunderland“, zu dem auch eine Eisstockbahn und weitere Stände gehören.

 

Das Angebot steht bis 11. Januar 2026. Neben der rund 200 Quadratmeter großen Eisbahn lädt die Eisstockbahn zu Duellen ein. Das nötige Zubehör sowie Schlittschuhe können direkt vor Ort ausgeliehen werden. Für die kleinen Besucher fährt die Kindereisenbahn „WinterExpress“.

Im Winter 2023/24 hatte das City-Marketing erstmals eine Eisbahn auf dem Grünen Platz aufbauen lassen, damals mit Kunsteis. Im vergangenen Jahr gab es dann eine Bahn mit echtem Eis. Das Angebot kam so gut an, dass die Organisatoren es gerne weiterführen. (krü)

