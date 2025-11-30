Spaß am Grünen Platz Neue Auflage des „Winterwunderlands“: Eisbahn in Sindelfingen eröffnet
Schlittschuhlaufen, Eisstockschießen: Das alles ist seit Samstag am Grünen Platz in Sindelfingen möglich.
Seit Samstag lädt am Grünen Platz in Sindelfingen wieder eine Eisbahn aus echtem Eis zum Schlittschuhlaufen ein. Oberbürgermeister Markus Kleemann eröffnete das „Winterwunderland“, zu dem auch eine Eisstockbahn und weitere Stände gehören.