Spaßkandidatin aus Böblingen Fridi wirft hin: Keine Kandidaturen mehr
Nach 113 Bürgermeisterwahlen ist Schluss: Dauerkandidatin Friedhild Miller will nicht mehr weiter kandidieren. Ein wichtiger Rechtsstreit läuft aber noch.
Nach 113 Bürgermeisterwahlen ist Schluss: Dauerkandidatin Friedhild Miller will nicht mehr weiter kandidieren. Ein wichtiger Rechtsstreit läuft aber noch.
So laut Friedhild Miller in der Vergangenheit immer wieder aufgetreten war, so leise verkündet sie ihren Rückzug aus der Politik. „Ich habe nicht vor, bei weiteren Wahlen anzutreten“, sagt die 56-Jährige gegenüber unserer Zeitung. Insgesamt habe Miller nach eigenen Angaben bei 113 Wahlen kandidiert – jeweils erfolglos. Bei der Böblinger OB-Wahl im Januar errang sie 1,5 Prozent der Voten, in Sindelfingen im Jahr zuvor 0,64. Keine Prozentwerte, auf denen sich etwas aufbauen ließe, wie sie selbst einräumt.