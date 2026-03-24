So laut Friedhild Miller in der Vergangenheit immer wieder aufgetreten war, so leise verkündet sie ihren Rückzug aus der Politik. „Ich habe nicht vor, bei weiteren Wahlen anzutreten“, sagt die 56-Jährige gegenüber unserer Zeitung. Insgesamt habe Miller nach eigenen Angaben bei 113 Wahlen kandidiert – jeweils erfolglos. Bei der Böblinger OB-Wahl im Januar errang sie 1,5 Prozent der Voten, in Sindelfingen im Jahr zuvor 0,64. Keine Prozentwerte, auf denen sich etwas aufbauen ließe, wie sie selbst einräumt.

Außerdem stünden in der näheren Zukunft keine weiteren Bürgermeisterwahlen an, bei denen sie eine Kandidatur für sinnvoll erachtet. Und sie scheue die Kosten, die eine Kandidatur mit sich bringe, sagt Miller. Die jüngste – und voraussichtlich letzte – erfolglose Kandidatur um das Oberbürgermeisteramt in Böblingen habe schließlich einen mittleren vierstelligen Eurobetrag verschlungen, rechnet sie vor. Deshalb habe sie auch nicht vor, die Böblinger OB-Wahl – wie sonst bei ihr üblich – anzufechten.

Sindelfinger OB-Wahl angefochten

„Zwar haben mich einige dazu ermutigt, aber das habe ich nicht eingesehen“, sagt sie. Bei vorherigen Wahlen verhinderte Miller mit ihren Anfechtungen die offizielle Einsetzung der Gewählten teilweise über ein Jahr. So steht die offizielle richterliche Entscheidung über die Gültigkeit der Sindelfinger OB-Wahl vom Mai 2025 noch aus. Der gewählte Markus Kleemann ist lediglich als bestellter Oberbürgermeister im Amt und verfügt im Gemeinderat noch über kein Stimmrecht.

Millers Sinneswandel beruht allerdings nicht auf rein pekuniären Überlegungen. In ihrem Kampf für mehr Gerechtigkeit sei sie einige Schritte weitergekommen, sagt sie. Als Anstoß für die vielen Kandidaturen bezeichnet sie die aus ihrer Sicht rechtswidrige Inobhutnahme ihrer Tochter im Jahr 2014. Seitdem kämpft sie sich durch die Instanzen, die Wahlen waren für sie vor allem ein zweifelhaftes Vehikel, um auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Doch damit soll jetzt Schluss sein.

Markus Kleemann war mit Fridi Miller essen – für den guten Zweck Foto: privat

Hinzu komme, dass Miller seit dem vergangenen Jahr nicht mehr unter Betreuung stehe und sie deshalb wieder eigenständiger agieren könne. „Ich habe gesagt, ich kämpfe für die Kinder, bis sie erwachsen sind“, sagt sie. Mittlerweile werde sie in der Öffentlichkeit erkannt, Jugendliche fragten um ein Selfie mit ihr. Und in noch einem Bereich scheint „Fridi“ Frieden zu schließen: Nachdem sie sich jahrelang mit der Sindelfinger Administration juristische Streitereien ausfocht, scheint es hier eine Annäherung zu geben.

Bei einer Aktion der Sindelfinger Bürgerstiftung ersteigerte sie für 525 Euro ein Abendessen mit dem Oberbürgermeister Markus Kleemann, samt Führung durchs Rathaus. Der Erlös kommt der Stiftung zugute, die Rechnung für das Abendessen zahlt der OB aus eigener Tasche. Bei dem Essen empfand sie den OB als „total sympathisch“, sagt sie. Zusammen mit ihren Begleitern führte er sie durch Rathaus, in den Sitzungssaal und sogar auf die Dachterrasse. Von den Anfeindungen vergangener Tage: keine Spur.

Ungeachtet der juristischen Auseinandersetzungen habe auch der Sindelfinger Oberbürgermeister selbst den Abend als „gut und gesprächsintensiv wahrgenommen“, sagt der Pressesprecher der Stadt auf Nachfrage. Nur ein Punkt fehlte offenbar noch zur vollendeten Harmonie: Ob Fridi Miller nämlich ihre Anfechtung der Sindelfinger OB-Wahl zurückziehen will – das lässt sie noch offen. „Das will ich mir noch überlegen“, sagt Miller.

Dauerkandidaten aus Böblingen

Herkunft

Friedhild Miller wurde 1969 in Böblingen geboren, lebte zeitweise aber auch in Sindelfingen. Nun ist sie wieder in Böblingen zu Hause.

Werdegang

Miller arbeitete nach dem Besuch des Gymnasiums Unterrieden Sindelfingen lange bei der Daimler AG im Einkauf. Seit 2009 arbeitet sie in verschiedenen Bereichen und betreibt daneben ihre diversen Wahlkämpfe.

Politik

Im Jahr 2014 gründete Miller eine Wählervereinigung, mit der sie in Sindelfingen bei den Kommunalwahlen antrat. 2018 gründete sie eine Partei zur Teilnahme an der Europawahl. 2020 und 2025 kandidierte sie bei den Bundestagswahlen.