Die Stadt investiert 7,5 Millionen Euro in den Bau der neuen Energiezentrale mitten im Ort. Der Landesvater kehrt zum Spatenstich an seinen einstigen Wohnort zurück.
16.01.2026 - 17:35 Uhr
Da hatte der Ministerpräsident Winfried Kretschmann die richtigen Worte mitgebracht für die Veranstaltung an diesem luftigen Donnerstagvormittag in der historischen Ortsmitte von Echterdingen: „Die Energie- und Wärmewende vollzieht sich nicht durch schöne Worte, sondern durch kluges und mutiges Handeln wie hier in Leinfelden-Echterdingen“. Gefeiert wurde der erste Spatenstich der neuen Energiezentrale mitten im Ort im Ambiente von Stephanuskirche, Zehntscheuer und Alter Schule.