Spaziergänge, Partys, Treffs Darum richten sich diese Stuttgarter Angebote nur an Frauen

Fahrrad-Ausfahrten, DJ-Workshops und Spaziergänge: In Stuttgart gibt es immer mehr Angebote, die sich an junge Frauen und ausdrücklich nicht an Männer richten. Warum ist das so? Wir haben mit den Organisatorinnen gesprochen.