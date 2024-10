Der Rücktritt von Kevin Kühnert hat die schwierige Lage der SPD nicht leichter gemacht. Für Nachfolger Matthias Miersch liegt die Latte hoch. Für ihn wird es nun vor allem auf eines ankommen, kommentiert unser Hauptstadtkorrespondent Tobias Peter.

Tobias Peter 08.10.2024 - 17:07 Uhr

Am nettesten wird immer über einen geredet, wenn man geht. Während vor kurzem in Teilen des SPD noch viel über den Generalsekretär Kevin Kühnert genölt wurde, wird er jetzt von vielen zur Lichtgestalt erhoben. Richtig ist: Kühnert ist eines der größten politischen Talente seiner Generation. Er hat im Amt des Generalsekretärs, etwa bei der Europawahlkampagne, auch Fehler gemacht. Unterm Strich spielt er aber schon allein rhetorisch in einer Liga, der sich nur wenige zugehörig fühlen dürfen. Kurz: Sein Rücktritt macht die ohnehin prekäre Lage der SPD nicht leichter.