SPD-Parteitag in Berlin

Olaf Scholz legt in seiner Wahlkampagne den Fokus auf sozialdemokratische Kernbotschaften. Die Sache hat nur einen Haken, kommentiert unser Hauptstadtkorrespondent Tobias Peter.

Tobias Peter 11.01.2025 - 18:13 Uhr

Die Bundestagswahl 2021 hat Olaf Scholz auch deshalb gewonnen, weil er Respekt eingefordert hat. Dieser Respekt sollte insbesondere auch für Menschen gelten, die für überschaubares Geld jeden Tag zur Arbeit gehen. Der aktuelle Begriff, mit dem Scholz jetzt in den Wahlkampf zieht, ist der von den „ganz normalen Leuten“. Sein Versprechen: Die Interessen dieser Menschen würden von keiner Partei so vertreten wie von der SPD. Der Kanzler setzt also auf ähnliche Kernbotschaften wie im Jahr 2021.