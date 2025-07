In der Debatte um Frauke Brosius-Gersdorf warnt Horst Seehofer vor Desinformation. Die Aufregung sei unbegründet, und auch die Politik trage Mitschuld, so der ehemalige CSU-Chef.

red/epd 23.07.2025 - 12:27 Uhr

Der frühere CSU-Chef Horst Seehofer warnt die Politik in der Debatte um die Verfassungsrichter-Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf davor, Desinformationen zu verbreiten. „Nach allem, was man inzwischen über die Kandidatin weiß, muss man schon fragen, auf welchen Grundlagen die ganze Aufregung hochgekocht ist“, sagte Seehofer der Wochenzeitung „Die Zeit“ (Donnerstag). Daran trage auch die Politik Mitschuld: „Politiker beklagen Fake-News, halten sich aber selber nicht damit zurück, welche in die Welt zu setzen.“