Manuela Schwesig will nicht SPD-Chefin werden, Anke Rehlinger auch nicht. Gleichzeitig gibt es Widerstand in der Partei gegen die Vorsitzende Saskia Esken. SPD-Chef Lars Klingbeil steht vor einer schwierigen Aufgabe, kommentiert Tobias Peter.

Tobias Peter 08.04.2025 - 13:42 Uhr

Manuela Schwesig will nicht SPD-Vorsitzende werden – und sie hat einen guten Grund dafür. Die 50-Jährige ist Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, und sie will es auch bleiben. Gewählt wird dort voraussichtlich im Herbst 2026. Es ist alles andere als selbstverständlich, dass es der SPD noch einmal gelingt, vor der AfD stärkste Partei zu werden. Wer anschaut, wie die Menschen dort bei der Bundestagswahl abgestimmt haben, weiß: Es liegt harte Arbeit vor der SPD-Politikerin, wenn sie es überhaupt schaffen will, mit der AfD in ein Duell um Platz eins zu kommen. Das geht nicht nebenbei. Wer verhindern will, dass die AfD in dem Bundesland zur dominierenden Kraft wird, muss Prioritäten setzen. Das tut Manuela Schwesig.