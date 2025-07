Es sollte das Signal für ein neues Zusammenrücken von Gewerkschaften und SPD sein – und mündete in Ernüchterung. Hanna Binder, die stellvertretende Landesbezirksleiterin von Verdi, will bei der Landtagswahl nächstes Jahr für die Sozialdemokraten antreten. Ein Direktmandat für ihre in Umfragen schwächelnde Partei ist im Stuttgarter Wahlkreis I unwahrscheinlich.