Von allen geliebt wurde sie als Parteivorsitzende der Sozialdemokraten nicht. Doch jetzt, da klar ist, dass Saskia Esken bei der Vergabe der Ministerposten leer ausgeht, solidarisieren sich viele mit ihr. Der Fall wirft auch Fragen über den Stil der SPD auf.

Sascha Maier 05.05.2025 - 15:05 Uhr

Nachdem die Minister der SPD am Montag bekannt gegeben worden waren, steht fest: Eine ist nicht dabei. Ausgerechnet Saskia Esken, die Parteivorsitzende der Sozialdemokraten, wird in der neuen Bundesregierung kein Ministerium führen. Jetzt mag starke Einigkeit über den Befund herrschen, dass die Arbeiterpartei in ihrer über 160-jährigen Geschichte schon charismatischere Politiker hervorgebracht hat, Esken die SPD in Talkshows nicht immer optimal verkauft hat. Dennoch ist es bemerkenswert, dass sie im Kabinett keine Rolle mehr spielt, was auch Diskussionen im Netz anfacht, ob es bei den Sozialdemokraten unter der Oberfläche nicht schlimmer brodelt als bislang angenommen.