Das will die SPD: Wahlprogramm zusammengefasst

Das Wahlprogramm der SPD für die Bundestagswahl 2025 betont soziale Gerechtigkeit, wirtschaftliche Stabilität und den Einsatz für den Klimaschutz.

Redaktion 27.01.2025 - 12:44 Uhr

Am 23. Februar 2025 wird in Deutschland eine vorgezogene Bundestagswahl abgehalten. Die SPD stellt sich als Garant für Stabilität, Fortschritt und soziale Gerechtigkeit vor. Das Regierungsprogramm präsentiert sich als Antwort auf die großen Herausforderungen der Zeit: wirtschaftlicher Wettbewerb, Klimawandel, soziale Ungleichheit und geopolitische Unsicherheiten. Mit einem Mix aus Kontinuität und neuen Impulsen will die SPD Wählerinnen und Wähler überzeugen.