An diesem Mittwoch wurde im Bereich des Polizeipräsidiums Reutlingen der Speed-Marathon „ausgetragen“. Gut 1000 Fahrerinnen und Fahrer waren zu schnell unterwegs.
16.04.2026 - 13:50 Uhr
Autofahrerinnen und Autofahrern, die es mit Tempolimits nicht allzu genau nehmen, ist die sogenannte Speed-Week ein echter Graus, in deren Verlauf sie regelmäßig den Begriff „Abzocke“ verwenden. Andere Verkehrsteilnehmer, für die Geschwindigkeitsbeschränkungen mehr als nur Empfehlungscharakter haben, loben hingegen die regelmäßigen Kontrollaktionen im großen Stil als wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit.