Beim europaweiten Speedmarathon macht die Polizei derzeit auch im Kreis Böblingen Geschwindigkeitskontrollen. Der unrühmliche Spitzenwert wird allerdings in Gerlingen gemessen.

In diesen Tagen läuft eine europaweite Schwerpunktwoche zum Thema „Geschwindigkeit“. Den Höhepunkt stellte an diesem Mittwoch der so genannte „Speedmarathon“. Auch die Polizei Baden-Württemberg beteiligte sich an dem Aktionstag. Alleine in dem für den Landkreis Böblingen zuständige Polizeipräsidium Ludwigsburg stellten die Beamtinnen und Beamten dabei fast 2000 Geschwindigkeitsverstöße fest.

Insgesamt 160 Einsatzkräfte kontrollierten den ganzen Tag über an unterschiedlichen Stellen in den Landkreisen Böblingen und Ludwigsburg sowie auf den zugehörigen Autobahnabschnitten die Geschwindigkeit. Dabei kamen sowohl automatisierte Messsysteme als auch manuelle Lasermessungen mit anschließenden Fahrzeugkontrollen zum Einsatz.

Wie die Polizei berichtet, wurden mehr als 17 000 Fahrzeuge gemessen und dabei mehr als 1900 Geschwindigkeitsverstöße feststellt. Fast 40 Personen waren dabei mit ihren Fahrzeugen um mehr als 40 Stundenkilometer zu schnell unterwegs. Sie müssen neben einem Bußgeld von mindestens 320 Euro mit einem Monat Fahrverbot rechnen.

700 Euro Bußgeld und drei Monate Fahrverbot

Der größte Verstoß ereignete sich gegen 8.40 Uhr auf der Wildparkstraße in Gerlingen (Kreis Ludwigsburg). Laut Polizeiangaben war ein 35 Jahre alter BMW-Fahrer dort nach Abzug der Toleranz mit 156 Sachen unterwegs – das Tempolimit lag an dieser Stelle bei 80 Stundenkilometern. Er fuhr als fast doppelt so schnell wie erlaubt. Ihn erwarten nun ein Bußgeld von mindestens 700 Euro und ein dreimonatiges Fahrverbot.

Der Speedmarathon stellte den Höhepunkt einer Schwerpunktwoche zum Thema „Geschwindigkeit“ dar, die noch bis einschließlich Montag, 19. April, läuft. Die Polizei führt solche Kontrollen ganzjährig durch. Aus gutem Grund: Bei fast jedem fünften schweren Unfall im Jahr 2025 war laut Polizeistatistik überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit die Ursache.