Beim europaweiten Speedmarathon macht die Polizei derzeit auch im Kreis Böblingen Geschwindigkeitskontrollen. Der unrühmliche Spitzenwert wird allerdings in Gerlingen gemessen.
16.04.2026 - 15:58 Uhr
In diesen Tagen läuft eine europaweite Schwerpunktwoche zum Thema „Geschwindigkeit“. Den Höhepunkt stellte an diesem Mittwoch der so genannte „Speedmarathon“. Auch die Polizei Baden-Württemberg beteiligte sich an dem Aktionstag. Alleine in dem für den Landkreis Böblingen zuständige Polizeipräsidium Ludwigsburg stellten die Beamtinnen und Beamten dabei fast 2000 Geschwindigkeitsverstöße fest.