Baden-Württemberg ist in den Sommerferien. Genau jetzt zieht die Polizei wieder die Zügel an - und kontrolliert landesweit Autofahrer. Alles Wichtige zur Speedweek.

red/dpa/lsw 04.08.2025 - 07:14 Uhr

Der Blitzermarathon ist zurück – und mit ihm ein verstärkter Fokus auf Verkehrssicherheit. Von heute an bis zum 10. August wird die Polizei in Baden-Württemberg und anderen Bundesländern gezielt Geschwindigkeitskontrollen durchführen. Das Ziel: Verkehrsteilnehmer sollen sich flächendeckend an die Tempolimits halten. Doch was bedeutet das für Autofahrer? Und welche Strafen drohen bei Verstößen? Ein Überblick: