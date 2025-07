Speerwurf: Der doppelte Silberjunge

Wenn Nick Thumm nach seinem größten Vorbild gefragt wird, zögert er nicht lange: Jan Zelezny, jener tschechische Speerwerfer, dessen Weltrekord seit fast 30 Jahren bestand hat. Sagenhafte 98,48 Meter schleuderte er einst den 800-Gramm-Speer im thüringischen Jena. Es ist nicht nur die schiere Weite, die Thumm, seit eineinhalb Wochen selbst U-23-Vize-Europameister im Speerwurf, überzeugt. „Er ist kein Muskelberg, sondern eher der schlanke Typ, so wie ich.“ Besonders in puncto Schnelligkeit und Technik nimmt sich der 20-jährige Athlet des VfB Stuttgart, der kürzlich auch bei der Universiade in Deutschland Silber gewann, daher den großen Meister zum Vorbild.