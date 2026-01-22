Speiseplan für Kitakinder „Wie frisch gekocht“ – So kommt das Essen in Stuttgarter Kitas auf den Teller
Jeden Tag versorgt das Jugendamt Stuttgart rund 7500 Kita-Kinder mit Essen. Wie funktioniert das? Ein Besuch im städtischen Verteilzentrum.
Ein Bad in Bratensoße? Ist das vielleicht einer dieser neuartigen Spa-Trends? Die Wanne mit 400 Litern dunkelbrauner Flüssigkeit mag vielleicht zu solchen Gedankenspielen anregen. Aber wer nach Wellness sucht, ist im Stuttgarter Kommissionier- und Servicezentrum am falschen Ort. Schließlich geht es hier um das Essen, das später in den städtischen Kitas auf dem Teller landet. „Lebensmittelsicherheit muss deshalb zwingend großgeschrieben werden“, sagt Gerd Danner, Leiter der städtischen Dienststelle für Essensversorgung und Hauswirtschaft.