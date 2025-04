3000 Paletten, ein Iglu aus Holz und ein Dorf im Ausnahmezustand. In unserer Bildergalerie sehen Sie die eindrucksvollsten Momente – und einen Augenblick, der allen den Atem raubte.

Frank Rodenhausen 20.04.2025 - 16:12 Uhr

Schon kurz nach dem Entzünden gegen 21.15 Uhr loderten in der Berglener Teilgemeinde Rettersburg die Flammen gut 20 Meter hoch in den Nachthimmel – ein Bild, das sich ins Gedächtnis brennt. Was die Volkstänzer mit ihrem Fackeltanz begannen, entlud sich in einem archaisch-schönen Inferno aus 3000 entflammten Paletten. Kaum entfacht, fraßen sich die Flammen durch das in Igluform gestapelte Holz.