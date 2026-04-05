Es ist kein komischer, sondern ein ganz süßer Kauz, der hier alles im Blick hat: Achilles heißt er, ist elf Jahre alt – und ein Waldkauz. Beim Mittelaltermarkt in Weil der Stadt auf den Grünflächen vor dem Königstor bekommt er viele Streicheleinheiten. Eine Eule mag doch keine Nähe? „Er ist eine Handaufzucht“, erklärt Sascha Jazdz von der Familienfalknerei Herzogtum zu Berwangen aus Niedernhall im Hohenlohekreis. Auch ein Steinkauz und ein Wüstenbussard können beäugt und, die Hände geschützt von einem Handschuh, „gegen eine Spende“ auf die Hand genommen werden. „Wir machen Aufklärungsarbeit und keine Flugshows“, sagt Jazdz, in Schulen und Kindergärten etwa. Und auf Mittelaltermärkten wie diesem. „Vier bis fünf Mäuse am Tag“ sind der Lohn für Achilles, der selbst 400 Gramm leicht ist.