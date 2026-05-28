Fünf Goldsucher sind nach mehr als einer Woche lebend in einer überfluteten Höhle in Laos entdeckt worden. Bald soll die Bergungsaktion starten. Gibt es Hoffnung für die zwei noch vermissten Männer?
28.05.2026 - 05:15 Uhr
Vientiane/Bangkok - Nach der Entdeckung von fünf eingeschlossenen Goldsuchern in einer überfluteten Höhle in Laos arbeiten Rettungsteams fieberhaft daran, die Männer aus dem Berg zu holen und zwei weitere Vermisste zu finden. Wie die laotische Rettungsorganisation Rescue Volunteer for People mitteilte, wurden die in der Höhle angetroffenen Männer inzwischen mit Lebensmitteln und Medikamenten versorgt. Die Bergung könnte noch im Laufe des Tages beginnen.