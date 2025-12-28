Schwer bewaffnete Polizisten sollen in diesem Jahr das berühmte Silvesterfeuerwerk in Sydney schützen. Die Angst nach dem Terroranschlag am Bondi Beach ist groß. Ein Wort steht im Mittelpunkt.
Sydney - Nach dem tödlichen Terroranschlag am Bondi Beach bereitet sich Sydney zum Jahreswechsel mit einem außergewöhnlich großen Polizeiaufgebot auf die Silvesterfeiern vor. Wie der Premierminister des Bundesstaates New South Wales, Chris Minns, mitteilte, werden Polizeikräfte in hoher Zahl im Einsatz sein, teilweise auch mit Langwaffen, was für die Polizei des Bundesstaates unüblich ist. Ziel sei es, die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher der Silvesterfeiern zu gewährleisten.