Im Kreis Ludwigsburg gibt es einen neuen Multimillionär. Mit fünf Richtigen sowie einer korrekt vorausgesagten Eurozahl räumte der Glückspilz bei der Ziehung der europäischen Lotterie „Eurojackpot“ am Dienstag mehr als 11,4 Millionen Euro ab. Damit verpasste er nach Angaben der staatlichen Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg nur knapp den Jackpot, der weiter bei seiner Maximalsumme von 120 Millionen Euro liegt.

Die Ziehungen von Eurojackpot finden immer dienstags und freitags statt. Foto: Eurojackpot//Veikkaus

Die Zahlen 20, 21, 28, 32 und 37 sowie die Eurozahl 1 auf dem Spielschein waren der Schlüssel zum millionenschweren Gewinn, verkündet die Toto-Lotto GmbH. Lediglich die zweite richtige Eurozahl 5 habe zum Knacken des noch größeren Jackpots gefehlt. Der Eurojackpot-Glückspilz aus dem Kreis Ludwigsburg sei dank seines Treffers nun um genau 11 465 283,30 Euro Euro reicher. Die Wahrscheinlichkeit auf einen Gewinn in der Klasse zwei liege bei rund eins zu sieben Millionen.

Wer hinter dem Gewinn steckt, ist der Toto-Lotto GmbH nach eigenen Angaben noch nicht bekannt. Die Tipperin oder der Tipper habe den Eurojackpot-Spielschein ohne Kundenkarte in einer Annahmestelle im Kreis Ludwigsburg abgegeben. Um das Geld zu erhalten, müsse die Person jetzt die gültige Spielquittung vorlegen. Die Quittung könne in jeder Lotto-Annahmestelle in Baden-Württemberg oder direkt in der Lotto-Zentrale in Stuttgart eingereicht werden.

Nach den Gewinnen von jeweils mehr als vier Millionen Euro im Kreis Esslingen am 15. November sowie in Karlsruhe am 22. November ist das nach Angaben der Toto-Lotto GmbH bereits der dritte Gewinn in Millionenhöhe innerhalb von zwei Wochen in Baden-Württemberg bei der Lotterie Eurojackpot.

Der große Eurojackpot kann am Freitag wieder geknackt werden

Der große Eurojackpot ist laut Toto-Lotto GmbH bei der Ziehung am Dienstag erneut in keinem der teilnehmenden Länder geknackt worden. Daher gehe es in der kommenden Ziehung am Freitag, 29. November, wieder um die maximal mögliche Summe von 120 Millionen Euro in der Gewinnklasse eins. Dort liege die Chance bei eins zu rund 140 Millionen.

Wie funktioniert Eurojackpot?

Lotterie

Die Lotterie Eurojackpot ist 2012 gestartet worden. Sie gibt es mittlerweile in 19 europäischen Ländern. Die Ziehung findet immer dienstags und freitags in der finnischen Hauptstadt Helsinki statt. Die Eurojackpot-Spielformel lautet „5 aus 50“ und „2 aus 12“. Das heißt, der Jackpot wird mit fünf richtigen Zahlen und zwei korrekt vorausgesagten Eurozahlen geknackt. Insgesamt können in zwölf Gewinnklassen Treffer erzielt werden.

Modus

Der Spieleinsatz liegt bei zwei Euro pro Tipp. Eurojackpot kann in jeder Lotto-Annahmestelle im Land und im Internet unter lotto-bw.de gespielt werden. Die Reinerträge verbleiben in Baden-Württemberg: Ein Großteil kommt über den Wettmittelfonds des Landes dem Sport, der Kunst und Kultur, der Denkmalpflege und sozialen Projekten zugute. Glücksspiel kann allerdings auch süchtig machen.