Vermutlich weil sie Gas und Bremse verwechselte, fuhr eine Autofahrerin ins Rathaus. So glimpflich der Unfall ausging, für die Fahrerin dürfte er ärgerlich sein.

Franziska Kleiner 29.08.2025 - 11:19 Uhr

Das Auto war gerade mal acht Tage alt, 76 Kilometer war es gefahren. Am späten Donnerstagnachmittag war es nach einem Unfall in der Gerlinger Innenstadt nicht mehr fahrbereit. Wie die Polizei bestätigt, hatte die 87-Jährige Fahrerin beim Parkvorgang Gas und Bremse verwechselt. Sie bretterte über eine Böschung hinweg in das tiefer gelegene Fenster des Stadtarchivs.