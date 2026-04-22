Vor dem Pokal-Halbfinale des VfB Stuttgart gegen Freiburg gibt es Berichte über ein angebliches Interesse von Real Madrid an Coach Hoeneß. Dieser äußert sich nun dazu.
22.04.2026 - 11:26 Uhr
Stuttgart - VfB-Trainer Sebastian Hoeneß nimmt Spekulationen über ein vages Interesse von Real Madrid gelassen. "Das bewegt mich jetzt nicht so sehr", sagte der Coach des VfB Stuttgart vor dem DFB-Pokal-Halbfinale am Donnerstag (20.45 Uhr/Sky und ARD) gegen den SC Freiburg. Er sei auf die Endphase der Saison mit den Schwaben fokussiert, bekräftigte er. Ähnliches sagte er schon zu anderen Wechsel-Gerüchten in den vergangenen Jahren.