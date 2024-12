Helle Lichter am Himmel über der US-Ostküste sorgen seit Tagen für Aufruhr. Die Regierung betont, es gebe keinen Grund zur Panik. Sie verweist auf legal registrierte Fluggeräte – und Sterne.

dpa 17.12.2024 - 00:46 Uhr

Washington - In der Debatte um eine Reihe mutmaßlicher Drohnensichtungen an der US-Ostküste bemüht sich das Weiße Haus weiterhin um Beschwichtigung. Die Daten und Hinweise besorgter Bürger würden so gründlich wie möglich geprüft, erklärte John Kirby, der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates.