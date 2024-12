Der Stuttgarter Kosmos-Verlag will sich am eigenen Standort engagieren. Deshalb spendet der Verlag, der die „Drei ???“-Detektive im Programm hat, an eine Einrichtung für Jugendliche.

Andrea Kachelrieß 05.12.2024 - 18:17 Uhr

Im Januar erobern mit den Drei ??? die vielleicht größten Buchhelden aus dem Kosmos-Programm erneut die Kinoleinwand. Vorher macht der Stuttgarter Verlag mit einer anderen Nachricht auf sich aufmerksam: An diesem Donnerstag haben Thilan Tran und Matthias Kienzle aus der Geschäftsführung einen Spendenscheck in Höhe von 25 000 Euro an den Schlupfwinkel und seine Leiterin Sonja Hagenmayer übergeben. In der Einrichtung, die der Caritasverband und die Evangelische Gesellschaft tragen, werden wohnungslose Jugendliche betreut, die aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr zu Hause leben wollen und können.