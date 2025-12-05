Regina und Rudolf Gläsche haben mitgeholfen, das Open Piano am Charlottenplatz zu retten. Sie finden, ihre Geldspende könnte kaum besser angelegt sein.
Dass Spenden glücklich machen kann, steht Regina und Rudolf Gläsche ins Gesicht geschrieben. Mit einem breiten Strahlen verfolgte das Ehepaar aus Stuttgart-Heumaden am Mittwoch die Einweihung des neuen Open Piano am Charlottenplatz. Mit jeder Note, die erklang, mit jedem Satz, den sie hier hörten, fühlten sie sich darin bestärkt, genau das Richtige getan zu haben. „Unglaublich, was man hier zurückkriegt!“, staunten sie. Etwa von einem jungen Mann mit Baseballmütze, der regelmäßig hier spielt, auf sie zugeht und sagt: „Danke, dass Sie das getan haben.“