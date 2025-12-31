Spenden für Verein Marbacher Tafel ist gerettet – „Ich sage: Danke, danke und noch mal danke!“
Gundula Hübsch ist überglücklich. Die Insolvenz der Marbacher Tafel im Kreis Ludwigsburg ist abgewendet – die zweite Vorsitzende dankt allen Spendern.
Noch vor wenigen Wochen stand die Marbacher Tafel kurz vor dem Aus. Die finanzielle Not war so groß, dass der Verein ernsthaft befürchtete, den Dezember nicht zu überstehen. Heute ist die Lage eine andere: Die Tafel ist vorerst gerettet – dank einer überwältigenden Welle der Hilfsbereitschaft aus der Bevölkerung und von zahlreichen Firmen.