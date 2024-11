"Do They Know It's Christmas": Kritik an Band-Aid-Neuauflage

«Do They Know It's Christmas» ist nicht nur ein erfolgreicher Weihnachtssong, sondern auch eine der erfolgreichsten Hilfsaktionen der Welt. Ed Sheeran sieht die Initiative inzwischen aber kritisch.

dpa 18.11.2024 - 10:26 Uhr

London - Der britische Pop-Superstar Ed Sheeran wäre lieber nicht Teil der Neuauflage des Band-Aid-Weihnachtssongs "Do They Know It's Christmas" zum 40-jährigen Bestehen des Afrika-Hilfsprojekts sein. Niemand habe seine Zustimmung eingeholt, schrieb Sheeran auf Instagram. Hätte er die Wahl gehabt, hätte er die Verwendung seiner Stimme "respektvoll abgelehnt", fügte er hinzu.