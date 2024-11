Das Adventskonzert der Schulen zugunsten von „Hilfe für den Nachbarn“ setzt auch in diesem Jahr wieder einen besonderen Glanzpunkt: Vier Schulen wirken am Sonntag, 8. Dezember, in der Evangelischen Stadtkirche Bad Cannstatt mit.

Das kraftvolle „Magnificat“, die Gottesehrung Marias aus dem Neuen Testament, wird das Publikum in der Evangelischen Stadtkirche in eine besonders festliche Stimmung versetzen. 63 Schüler und Schülerinnen des Mittelstufenorchesters der Freien Waldorfschule Gutenhalde in Filderstadt erfüllen am 8. Dezember zugunsten der StZ-Spendenaktion „Hilfe für den Nachbarn“ beim Adventskonzert der Schulen die Kirche mit feierlichen Klängen.

Staatliches Orchester mit besonderem Repertoire

Allzu bekannte Weihnachtsweisen wird man bei dem stattlichen Orchester nicht hören, dafür zum Beispiel einen fröhlichen Marsch von Georg Friedrich Händel und Schwungvolles wie die Danceries, Tänze aus Frankreich aus dem 16. Jahrhundert. Und da hat die Leiterin des Orchesters während der Probe eine Idee: „Wir nehmen noch eine Trommel mit rein! Will es jemand probieren?“ Klar, die jungen Orchestermitglieder sind hoch motiviert, und sofort meldet sich ein Mädchen: Die Musiklehrerin und das Mädchen hieven eine Conga-Trommel aus der Ecke des Musiksaals. Der ist unter dem Dach und durch einen verglasten Giebel auch an einem Novembertag schön hell.

Und das Orchester beginnt unter der Regie von Dorothea Brüning von Neuem. Die Schülerin schlägt den Takt des Tanzes, und die Lehrerin hilft mit – durch Klatschen. Die Begleitung durch die Trommel ist das i-Tüpfelchen auf dem Musikstück. „Das kriegen wir hin“, sagt die Lehrerin zufrieden.

Musizierende aus drei Klassenstufen

In dem selbst nach der Mittagspause um 14 Uhr beeindruckend disziplinierten Mittelstufenorchester spielen Schülerinnen und Schüler aus den Klassen fünf, sechs und sieben. Die meisten haben auch privat Musikunterricht. Alle, die ein Instrument spielen, können im Orchester mitwirken, sagt die Musiklehrerin. Die Blockflöten sind stark vertreten. „Alle Kinder spielen bei uns ab der dritten Klasse C-Flöte.“ Auch sie können ins Orchester kommen, und wer zu Hause Klavier spielt, kann im Orchester ebenfalls die Fraktion der Flöten ergänzen. Denn der Flügel ist reserviert für Dorothea Brüning. Sie gibt den Ton an: für alle Instrumente, Violinen, Bratschen, Celli und Kontrabass. Dann sind noch die Querflöten, die Trompeten und Posaunen vertreten, und es fehlen auch nicht die Gitarren und ein Akkordeon.

So viele Instrumente, so viele Kinder und so viel unterschiedliches Können unter einen Hut zu bringen, erfordert Fingerspitzengefühl. Die Musikpädagogin hat es, denn schon Mitte November klingt das Orchester wunderbar harmonisch.

Glanzpunkt der Weihnachtsaktion

Das Adventskonzert der Schulen setzt jedes Jahr einen besonderen Glanzpunkt für die Weihnachtsaktion von „Hilfe für den Nachbarn“. Bereits nach den Sommerferien beginnen in den Schulen vielfach die Proben für den Auftritt in der Evangelischen Stadtkirche in Bad Cannstatt. Und es ist jedes Jahr aufs Neue erstaunlich, wie groß der Enthusiasmus der Kinder und Jugendlichen für die klassische Musik ist. Dass sie zugunsten von Gleichaltrigen und deren Familien spielen, die auf der Schattenseite der Gesellschaft stehen, ehrt die Musizierenden und ihre Lehrkräfte ganz besonders. Dafür dankt ihnen „Hilfe für den Nachbarn“ ganz herzlich!

45 Konzerte für den guten Zweck

Bei diesem 45. Adventskonzert der Schulen wirken außer der Freien Waldorfschule Gutenhalde in Filderstadt drei weitere Schulen mit: der Chor der Schule Im Sonnigen Winkel in Stuttgart-Nord unter der Leitung von Iris Varga, der Kinderchor der Eichendorffschule in Bad Cannstatt unter der Leitung von Bernhard Kaiser und das Schulorchester des Johannes-Kepler-Gymnasiums in Bad Cannstatt unter der Leitung von Anna Trüdinger. Organisiert wird das Konzert für die Spendenaktion federführend von Matthias von Schierstaedt vom Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung, Außenstelle Ludwigsburg. Die Evangelische Kirchengemeinde Bad Cannstatt stellt das Gotteshaus für das Benefizkonzert am zweiten Advent zur Verfügung.

Karten Das Konzert am zweiten Advent, 8. Dezember, in der Evangelischen Stadtkirche Bad Cannstatt am Marktplatz beginnt um 17 Uhr. Einlass ist ab 16.30 Uhr. Es gibt noch Restkarten an der Abendkasse zum Preis von 8 Euro (für Schüler 4 Euro). Es gilt freie Platzwahl.

Spendenaktion Hilfe für den Nachbarn

IBAN: DE53 6005 0101 0002 2262 22Baden-Württembergische BankBic/Swift: SOLADEST600Kennwort Hilfe für den Nachbarn.

Bitte vermerken Sie auf der Überweisung unbedingt, ob Ihr Name in der StZ veröffentlicht werden soll.

www.stuttgarter-zeitung.de/stz-hilfe